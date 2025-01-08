Türkiye Kupası'ndaki gol düellosunda kazanan çıkmadı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ile Bodrum FK 4-4 berabere kaldı. Kırklarelispor'da Okan Derici hat-trick yaparken Bodrum FK'da Oğulcan Başol iki golle oynadı.

Türkiye Kupası'ndaki gol düellosunda kazanan çıkmadı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2025 - 15:04

Türkiye Kupası'nda grup maçlarının ilk haftasında Kırklarelispor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısı 3-3'lük eşitlikle tamamlanırken ikinci devrede de eşitlik bozulmadı.

90 dakika 4-4'lük eşitlikle noktalandı ve iki takım da sahadan bir puanla ayrıldı.

OKAN DERİCİ'DEN HAT-TRICK

Ev sahibi Kırklarelispor'da Okan Derici takımının üç golünde ağları havalandırdı. Kırklarelispor'un diğer golünü Hüseyin Eray Karataş kaydetti.

Konuk Bodrum FK'da ise Oğulcan Başol ilk iki golü atan isim oldu. Diğer goller ise Gökdeniz Bayrakdar ve Celal Dumanlı'dan geldi.

Türkiye Kupası'nda ilk hafta maçları bugün ve yarın oynanacak karşılaşmaların ardından tamamlanacak.


Etiketler: #Türkiye Kupası #kırklarelispor #Bodrum FK

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