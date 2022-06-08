Türkiye, Litvanya'yı 6 golle yendi

08 Haziran 2022 Çarşamba, 00:12

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UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti.

Millilere galibiyeti getiren golleri 2 ile 14'üncü dakikalarda Doğukan Sinik, 56'ncı dakikada penaltıdan olmak üzere 81'inci dakikada Serdar Dursun, 89'uncu dakikada Yunus Akgün ve 90'ıncı dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti. Bu sonuçla milliler, iki maç sonunda 6 puana ulaştı ve haftayı lider tamamladı. Litvanya ise puansız olarak son sırada yer aldı.

2'nci dakikada sol kanatta topla buluşan ve yaptığı driblingle ceza sahasına kadar giren Doğukan Sinik'in rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruş ağlara gitti: 0-1.

14'üncü dakikada Halil Dervişoğlu orta sahada topu rakibinden kaptıktan sonra hızla rakip yarı sahaya geçti ve savunma arkasına yerden bir pas yolladı. Topla buluşan Doğukan Sinik, kaleciyle karşı karşıya kaldığı sırada kaleciden sıyrılarak meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 0-2.

İlk yarı ay-yıldızlıların 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

54'üncü dakikada Halil Dervişoğlu sol kanatta rakibinden sıyrıldı ve topu içeri çevirdi. Penaltı noktasına yakın bir bölgede topu kontrol eden Yunus Akgün'ün vuruşunda Sirvys eliyle topu kesti. İlk olarak oyunu devam ettiren hakem Simovic, sonrasında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

56'ncı dakikada penaltıda topun başına geçen Serdar Dursun, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3.

81'inci dakikada Mert Müldür'ün sağ kanattan içeri kestiği topa Serdar Dursun altıpas üzerinde dokundu ve farkı 4'e yükseltti.

89'uncu dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, pasını altıpastaki Yunus Akgün'e çevirdi. Yunus Akgün yaptığı dokunuşla skoru 5-0'a getirdi.

90'ıncı dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla savunma arkasına sarkan Halil Dervişoğlu, kaleciden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 0-6.

Müsabaka, A Milli Takım'ın 6-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

Türkiye'nin gruptaki diğer maçlarının tarihleri şöyle: