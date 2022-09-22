Türkiye - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, grubundaki 5. maçında Lüksemburg'u konuk etmeye hazırlanıyor. Türkiye - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2022 Perşembe, 09:19
Türkiye - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Türkiye - Lüksemburg milli maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. UEFA Uluslar Ligi C Grubu lideri milli takımımız, deplasmanda 2-0 mağlup ettiği Lüksemburg'u sahasında konuk etmeye hazırlanıyor.

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Lüksemburg maçı 22 Eylül Perşembe günü (bugün) saat 21:45'de oynanacak.

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Lüksemburg maçı TRT1 ekranlarından canlı yayımlanacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ C LİGİ 1. GRUBU PUAN DURUMU

1- Türkiye / 12 puan

2- Lüksemburg / 7 puan

3- Faroe Adaları / 7 puan

4- Litvanya / 0 puan


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