Türkiye - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, grubundaki 5. maçında Lüksemburg'u konuk etmeye hazırlanıyor. Türkiye - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye - Lüksemburg milli maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. UEFA Uluslar Ligi C Grubu lideri milli takımımız, deplasmanda 2-0 mağlup ettiği Lüksemburg'u sahasında konuk etmeye hazırlanıyor.
TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Lüksemburg maçı 22 Eylül Perşembe günü (bugün) saat 21:45'de oynanacak.
TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye Lüksemburg maçı TRT1 ekranlarından canlı yayımlanacak.
UEFA ULUSLAR LİGİ C LİGİ 1. GRUBU PUAN DURUMU
1- Türkiye / 12 puan
2- Lüksemburg / 7 puan
3- Faroe Adaları / 7 puan
4- Litvanya / 0 puan
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