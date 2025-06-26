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Türkiye’nin en iyi dansçısı belli oluyor: Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali İstanbul’da!

Türkiye’nin en iyi dansçısı belli oluyor: Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali İstanbul’da!

26.06.2025 11:37:00
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Cumhuriyet Spor
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Türkiye’nin en iyi dansçısı belli oluyor: Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali İstanbul’da!

Red Bull Dance Your Style’ın Türkiye finali, sokak dansının en yetenekli dansçılarını İstanbul’da buluşturacak. 5 Temmuz’da gerçekleşecek finalin kazananı, Los Angeles’ta düzenlenecek dünya finalinde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanacak.

Red Bull’un İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Kültür AŞ ve Sneaks Up iş birliğiyle gerçekleştirdiği Red Bull Dance Your Style’da büyük final heyecanı İstanbul Müze Gazhane’de yaşanacak.


İzmir, Ankara ve İstanbul’da düzenlenen şehir elemelerinin ardından, finale kalan en yetenekli dansçılar, 5 Temmuz’da Türkiye’nin en iyisi olmak için sahneye çıkacak. 

KAZANAN DANSÇI DÜNYA FİNALİNDE SAHNEYE ÇIKACAK

Sokak dansının özgür ruhunu, enerjisini ve sürprizlerle dolu anlarını sahneye taşıyacak olan Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali, izleyenlere unutulmaz bir deneyim sunacak. 5 Temmuz’da saat 20.00’de gerçekleşecek final öncesinde, saat 18.00’den itibaren alanda ön etkinliklerle dans tutkunları buluşacak.


Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali’nin birincisi, dünya sahnesine adım atma hakkı elde edecek. Kazanan dansçı, bu yıl Los Angeles’ta gerçekleşecek Red Bull Dance Your Style Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme hakkına sahip olacak ve dünyanın dört bir yanından gelen dansçılarla karşı karşıya gelecek.


İlgili Konular: #Red Bull #Dans #red bull dance your style

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