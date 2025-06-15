Türkiye’nin ilk elektrikli bisiklet yarışı Kapadokya’da koşuldu: Kapadokya Bisiklet Festivali sona erdi

Kapadokya Bisiklet Festivali, iki gün süren etkinliklerle son buldu. Dün gerçekleştirilen 111 kilometrelik Büyük Sürüş’ün ardından bugün 50 kilometrelik 2 ayrı parkurda yarış heyecanı yaşandı. Gravel, E-Gravel, MTB ve E-MTB sporcularını bir araya getiren organizasyon, Kapadokya’nın eşsiz vadileri, taş yolları ve peri bacaları arasında katılımcılara unutamayacakları bir deneyim sundu. Türkiye’nin ilk elektrikli bisiklet yarışı olma özelliği bulunan Kapadokya Bisiklet Festivali’nde Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Belçika, İran, Kazakistan ve Rusya’dan 131 sporcu pedal çevirdi.

Argeus Travel & Events tarafından düzenlenen Kapadokya Bisiklet Festivali, Salcano ana sponsorluğunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı ve Ürgüp Belediyesi desteklerinde, Toyota Türkiye, Shimano ve PT Academy hizmet/ürün sponsorluğunda gerçekleşti.





EŞSİZ MANZARALARDA PEDAL ÇEVİRDİLER

Kapadokya Bisiklet Festivali kapsamında dün Salcano sponsorluğunda ‘Büyük Sürüş’ 111 kilometrelik parkurda gerçekleşti. Organizasyonun ikinci ve son gününde ise Gravel, E-Gravel, MTB ve E-MTB sporcuları 50 kilometrelik 2 ayrı parkurda yer aldı. Ürgüp merkezden sabah 09.20 ve 09.30’da verilen startlar ile pedal basan bisikletliler peri bacalarının arasında eşsiz bir deneyim yaşadı.

Organizasyonun startını Ürgüp İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Şahin, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürü Sayın Mevlüt Tüylü ve Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney ile Muammer Sak verdi.

Yarışta Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz ile Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kenan Güler de sporcularla pedal bastı.





DERECEYE GİRENLER

Kapadokya Bisiklet Festivali’nin ardından dereceye giren sporcular belli oldu. Yarışlarda derece elde eden sporculara Ürgüp merkezde düzenlenen törene ödülleri takdim edildi. Törene; Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, Argeus Travel & Events Kurucu Ortakları Aydın Ayhan Güney ile Muammer Sak katıldı.

Gravel, E-Gravel, MTB ve E-MTB’de ilk 3’te yer alan sporcular şu şekilde:

MTB

(Erkekler)

1- Gökhan Uzuntaş (2:27:38)

2- Murat Pehlevan (2:30:34)

3- Ercan Bıçak (2:31:10)

(Kadınlar)

1- Aylin Yüce (4:00:31)

E-MTB

1- Kadir Erduru (2:18:15)

2- Erkan Erdoğan (3:33:18)

3- Yusufcan Durmuş (4:49:03)

Gravel

(Erkekler)

1- Frank Van Holderbeke (2:52:33) (Belçika)

2- Roman Slugin (3:29:02) (Türkiye)

3- Furkan Kalebaşı (3:39:46)

(Kadınlar)

1- Els Bourgonjon (3:41:25) (Belçika)

2- Gonca Ateş Arıkan (5:57:07)

E-Gravel

(Kadınlar)

1- Merve Çimeli (4:19:51)