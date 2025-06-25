Türkiye Offroad Şampiyonası'nda sıradaki durak Ankara!

2025 Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 2. ayağı, 28-29 Haziran tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) açıklamasına göre, Mühye köyünde düzenlenecek organizasyona, 26 araç ve 52 sporcu katılacak.
İLK START LOZAN PARKI'NDA
Sürücüler, seremonik startı 27 Haziran Cuma günü saat 17.30'da Lozan Parkı'nda verilecek yarışların ilk günü için 28 Haziran Cumartesi günü saat 10.30'da direksiyon başına geçecek.
Seyirci etabı 29 Haziran Pazar günü saat 10.50'de başlayacak etkinlik, aynı gün saat 18.30'da düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.