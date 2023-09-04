Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu dördüncü maçında Portekiz ile karı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 4'üncü maçında Portekiz ile karşılaşacak.
TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA?
İsrail'in Tel Aviv kentindeki Shlomo Group Salonu'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.
TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
Filenin Efeleri, D Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya sonra Romanya'ya yenilirken Yunanistan karşısında sahadan galibiyetle ayrıldı.
Milli takımın rakibi Portekiz ise Romanya'yı mağlup ederken Yunanistan ve Fransa'ya kaybetti.
Fransa'nın yenilgisiz ilk sırada yer aldığı D Grubu'nda, 2 maç kazanan ev sahibi İsrail, ikinci sırada bulunuyor. Portekiz, Türkiye, Yunanistan ve Romanya ise 1'er galibiyetle Fransa ve İsrail'in arkasında sıralanıyor.
Türkiye, grup mücadelesini, 5 Eylül Salı günü TSİ 20.00'de başlayacak İsrail maçıyla tamamlayacak.
4 ÜLKE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Organizasyonda İtalya (A Grubu), Bulgaristan (B Grubu), Kuzey Makedonya (C Grubu) ve İsrail'in (D Grubu) ev sahipliği yapacağı grup aşamasında 24 takım mücadele ediyor.
Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 9-10 Eylül, çeyrek final karşılaşmaları 11-12 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Bari şehri ve Bulgaristan'ın Varna kentinde yapılacak.
Yarı final maçları 14 Eylül Perşembe günü yine İtalya'nın Bari şehrinde, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 16 Eylül Cumartesi günü Roma'da oynanacak.
GRUPLAR
Şampiyonada gruplar şu şekilde:
A Grubu: İtalya, Belçika, Estonya, Almanya, Sırbistan, İsviçre
B Grubu: Bulgaristan, Hırvatistan, Finlandiya, Slovenya, İspanya, Ukrayna
C Grubu: Kuzey Makedonya, Çekya, Danimarka, Karadağ, Polonya, Hollanda
D Grubu: Türkiye, İsrail, Fransa, Yunanistan, Portekiz, Romanya
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