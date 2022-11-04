Türkiye puan toplama rekorunu kırdı

04 Kasım 2022 Cuma, 08:22

Avrupa kupalarında 4 takımla yoluna devam eden temsilcilerimiz, topladıkları puanlarla tarihe geçti.

Gruplarını lider tamamlayan UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe ile Trabzonspor'un yanı sıra UEFA Konferans Ligi'ndeki Sivasspor ile Başakşehir, toplam 10.800 puanı ülkemize kazandırdı. Türk futbol tarihinin en yüksek puanının toplantığı 2012-2013 sezonundaki 10.200'lük puan rekoru ise böylelikle kırılmış oldu.

AVRUPA'NIN EN ÇOK PUAN TOPLAYAN 6. TAKIMI

Öte yandan Türkiye, ülke puanı sıralamasında sezona 20. sırada başlamasına rağmen 12.'liğe kadar yükseldi ve bu sezon Avrupa'da İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Fransa'nın ardından en çok puan toplayan 6. takım olmayı başardı.