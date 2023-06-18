Türkiye - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası D Grubu 3. maçında Slovakya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.06.2023 - 12:17
Türkiye - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası D Grubu 3. maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE - SLOVAKYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE - SLOVAKYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma TRT Spor 2 ve TRT Spor Yıldız kanallarından naklen yayımlanacak.

Grubun diğer mücadelesinde ise Macaristan ve Sırbistan TSİ 16.00'da oynayacak. 

Milliler, D Grubu'ndaki ilk maçında Sırbistan’a 71-63 mağlup olurken, ikinci müsabakada ise Macaristan karşısında 69-68'lik skorla kazandı. 

15. RANDEVU 

Türkiye ile Slovakya bugüne kadar 14 kez rakip oldu. Söz konusu mücadelelerde ay-yıldızlılar 8 kez parkeden galip ayrıldı. Slovakya ise 6 galibiyet aldı. İki ülke son olarak 24 Haziran 2017 tarihinde Prag'da oynanan FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda karşılaştı ve milliler 72-56’lık skorla kazandı. 


a milli kadın basketbol takımı Slovakya FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

Milli eskrimci Enver Yıldırım, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye tarihindeki ilk madalyayı kazandırdı

Milli eskrimci Enver Yıldırım, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye tarihindeki ilk madalyayı kazandırdı
A Milli Takım Samsun'a geldi

A Milli Takım Samsun'a geldi
Milli yüzücülerden 8 madalya!

Milli yüzücülerden 8 madalya!

En Çok Okunan Haberler