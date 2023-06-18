Türkiye - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası D Grubu 3. maçında Slovakya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası D Grubu 3. maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE - SLOVAKYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
TÜRKİYE - SLOVAKYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma TRT Spor 2 ve TRT Spor Yıldız kanallarından naklen yayımlanacak.
Grubun diğer mücadelesinde ise Macaristan ve Sırbistan TSİ 16.00'da oynayacak.
Milliler, D Grubu'ndaki ilk maçında Sırbistan’a 71-63 mağlup olurken, ikinci müsabakada ise Macaristan karşısında 69-68'lik skorla kazandı.
15. RANDEVU
Türkiye ile Slovakya bugüne kadar 14 kez rakip oldu. Söz konusu mücadelelerde ay-yıldızlılar 8 kez parkeden galip ayrıldı. Slovakya ise 6 galibiyet aldı. İki ülke son olarak 24 Haziran 2017 tarihinde Prag'da oynanan FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda karşılaştı ve milliler 72-56’lık skorla kazandı.
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