Türkiye - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 18.06.2023 - 12:17

Güncelleme: 18.06.2023 - 12:17

FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası D Grubu 3. maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE - SLOVAKYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.



TÜRKİYE - SLOVAKYA MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu karşılaşma TRT Spor 2 ve TRT Spor Yıldız kanallarından naklen yayımlanacak.

Grubun diğer mücadelesinde ise Macaristan ve Sırbistan TSİ 16.00'da oynayacak.

Milliler, D Grubu'ndaki ilk maçında Sırbistan’a 71-63 mağlup olurken, ikinci müsabakada ise Macaristan karşısında 69-68'lik skorla kazandı.

15. RANDEVU

Türkiye ile Slovakya bugüne kadar 14 kez rakip oldu. Söz konusu mücadelelerde ay-yıldızlılar 8 kez parkeden galip ayrıldı. Slovakya ise 6 galibiyet aldı. İki ülke son olarak 24 Haziran 2017 tarihinde Prag'da oynanan FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda karşılaştı ve milliler 72-56’lık skorla kazandı.