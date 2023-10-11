Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası tamamlandı: Kübra Dağlı’dan çifte madalya!

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası tamamlandı. Farklı kategorilerde toplamda 1000 sporcunun katılım gösterdiği şampiyonada Kübra Dağlı ve partneri Emirhan Muran 18 yaş üstü free style kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2023 - 14:48
Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası tamamlandı: Kübra Dağlı’dan çifte madalya!
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Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası, Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından bu yıl Erzurum, Yakutiye Buz Hokeyi Salonu’nda düzenlendi.

ÇİFTLER KATEGORİSİNDE ALTIN MADALYA

38 ilden toplamda 1000 sporcunun katıldığı şampiyonada, Kübra Dağlı 18 yaş üstü free style çiftler ve tanınmış poomsae çiftler kategorilerinde yarıştı. Başarılı sporcu ve partneri Emirhan Muran, freestyle çiftler kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

18 yaş üstü free style çiftler ve tanınmış poomsae çiftler kategorilerinde mücadele eden Kübra Dağlı ve partneri Emirhan Muran, tanınmış poomsae çiftler kategorisinde ise gümüş madalya kazandı. 


Kübra Dağlı Emirhan Muran Türkiye Tekvando Federasyonu

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