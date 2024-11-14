Türkiye'nin ilk 'Adventure Motosiklet Yarışı' Kemer'de gerçekleşecek!

Yayınlanma: 14.11.2024 - 13:09

Güncelleme: 14.11.2024 - 13:09

Türkiye’nin ilk “Adventure Motosiklet Yarışı” olan Sky Adventure, Antalya Kemer’de 15-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

600 cc ve üstü çift silindir motosiklet pilotlarına, Batı Toros Dağları’nın eşsiz coğrafyasında benzersiz bir yarış deneyimi sunmaya hazırlanıyor. “Sea to Sky” serisinin ilk yarış müsabakası “Sky Adventure”, günde 100 kilometrenin üzerinde geçiş ve test etaplarından oluşuyor. Yarışın yer alacağı coğrafya açısından dünyada ilkler arasında yer alan Sky Adventure’da motosiklet dünyasının birçok deneyimli pilotu yarışacak. Birbirinden iddialı 7 Aprilia Tuareg modeli “Sky Adventure” yarışmasına damgasını vuracak.