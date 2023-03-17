Türkiye'nin olimpiyat yolundaki rakipleri belli oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Japonya'da oynanacak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde karşılaşacağı rakipleri belirlendi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu.
İsviçre'nin Lozan şehrinde düzenlenen kura çekimi sonucunda milli takım B Grubu'nda Japonya, ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile eşleşti.
MAÇLAR JAPONYA'DA
Milli takım, eleme grubu karşılaşmalarını 30 Eylül-8 Ekim tarihlerinde Japonya'da oynayacak.
Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde 24 takım 8'erli 3 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayacak ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde edecek.
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