Türkiye'nin rakibi Galler'in aday kadrosu belli oldu!
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçta kendi sahasında A Milli Futbol Takımı'nı ağırlayacak Galler'in aday kadrosu belli oldu.
A Milli Futbol Takımı’nın, UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü Grup'taki ilk maçında 6 Eylül Cuma günü Cardiff'te karşı karşıya geleceği Galler'in aday kadrosu açıklandı.
Galler’in aday kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:
Kaleci: Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Sheffield United), Karl Darlow (Leeds United)
Defans: Ben Davies (Tottenham Hotspur), Owen Beck (Blackburn Rovers), Joe Rodon (Leeds United), Chris Mepham (AFC Bournemouth), Ben Cabango (Swansea City), Neco Williams (Nottingham Forest), Connor Roberts (Burnley)
Orta Saha: Jordan James (Stade Rennais), Ethan Ampadu (Leeds United), Josh Sheehan (Bolton Wanderers FC), Aaron Ramsey (Cardiff City), Ollie Cooper (Swansea City), Sorba Thomas (Nantes)
Forvet: Kieffer Moore (Sheffield United FC), Lewis Koumas (Stoke City FC), Brennan Johnson (Tottenham Hotspur FC), Harry Wilson (Fulham FC), Rubin Colwill (Cardiff City FC), Mark Harris (Oxford United), Liam Cullen (Swansea City AFC), Rabbi Matondo (Rangers FC).
Spor Haberleri
- Milli takımın rakibi Galler'in kadrosu belli oldu!
- Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi!
- Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı!
- Al Nassr, Alex Telles ile yollarını ayırdı!
- Red Bull Dance Your Style Türkiye’de kazanan belli oldu
- Trabzonspor'dan Şenol Güneş ile kritik görüşme!
- İtalyan devinden Yusuf Yazıcı hamlesi!
- Real Madrid orta sahasında bir sakatlık daha!
- Trabzonspor'dan flaş sakatlık açıklaması!
- İtalyan atlet, madalya sıralamasından çıkarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ahu Tuğba, ABD’deki evinde ölü bulundu
- Uzman çavuşları ‘kiralayıp’ darbettirdi!
- Zapsu: Ya Mehmet Şimşek ya faşizm
- MSB'den 'teğmenlere idari soruşturma' iddiasına yanıt
- Ece Üner, Narin'in köyündeki bir ayrıntıya dikkat çekti
- Kayıp Narin soruşturmasında yeni gelişme
- ABD'li dev banka 'Türkiye' tahminini değiştirdi
- İstanbul’un ortasında Yargıtay savcısına saldırdılar!
- Şanlıurfa Belediye Başkanı partisinden istifa etti
- Cezaevinden çıkınca yine dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı