Milli yıldızlar 90 dakika oynadı: Juventus, Roma ile puanları paylaştı!

İtalya Serie A'nın 3. hafta karşılaşmasında Juventus sahasında Roma ile 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2024 - 09:29
Milli yıldızlar 90 dakika oynadı: Juventus, Roma ile puanları paylaştı!
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İtalya Serie A'nın 3. hafta maçında Juventus ile Roma karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

MİLLİ YILDIZLAR 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Roma'da mücadeleye 11'de başlayan milli futbolcumuz Zeki Çelik 90 dakika görev yapan isimlerden oldu.

Bu beraberliğin ardından Thiago Motta yönetimindeki Juventus puanını 7'ye yükseltti. Daniele De Rossi'nin çalıştırdığı Roma puanını 2 yaptı.

İtalya'da milli aranın ardından Juventus, Empoli'ye konuk olacak. Roma, Genoa deplasmanına çıkacak.


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