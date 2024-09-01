Milliler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda günü 4 madalya ile kapattı
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Ay-yıldızlı sporcular günü 2'si altın olmak üzere 4 madalyayla tamamladı. Madalya sıralamasında Çin, zirvedeki yerini korudu.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Çin, madalya tablosunun ilk sırasındaki yerini korudu.
Paris'te 8 Eylül'e kadar sürecek oyunların dördüncü gününü Çin, 20 altın, 15 gümüş, 7 bronz madalya olmak toplam 42 madalyayla ilk sırada bitirdi.
Türkiye, oyunların dördüncü gününde para okçuluk ve para atletizmde birer altın, para atıcılık ve para atletizmde ise birer gümüş madalya elde etti.
Oyunlarda 3 altın, 5 gümüş, 2 bronz olmak üzere 10 madalyaya ulaşan Türkiye, madalya sıralamasında ise 9. yükseldi.
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