Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda... Milli atıcı Aysel Özgan'dan gümüş madalya!
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atıcılık branşında Aysel Özgan gümüş madalyanın sahibi oldu.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atıcılık branşında Aysel Özgan, P2 kadınlar 10 metre havalı tabanca SH1 sınıfında gümüş madalya kazandı.
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