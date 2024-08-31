Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda... Milli atıcı Aysel Özgan'dan gümüş madalya!

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atıcılık branşında Aysel Özgan gümüş madalyanın sahibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2024 - 16:30
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda... Milli atıcı Aysel Özgan'dan gümüş madalya!
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atıcılık branşında Aysel Özgan, P2 kadınlar 10 metre havalı tabanca SH1 sınıfında gümüş madalya kazandı.


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