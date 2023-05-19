Türkiye'ye UEFA Konferans Ligi'nden müjdeli haber: Basel elendi, sıralama değişmedi...
UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Basel'in elenmesiyle birlikte Türkiye, ülke katsayısındaki yerini korudu ve sezonu 12. sırada tamamladı. Böylece Türkiye, 2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, Avrupa Ligi'ne 2 ve Konferans Ligi'ne 1 takım gönderebilecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Basel, sahasında Fiorentina'yı konuk etti. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Fiorentina, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale yükselerek West Ham'ın rakibi oldu.
Basel'in elenmesiyle birlikte Türkiye'yi ilgilendiren bir durum da ortaya çıktı. Türkiye, ülke katsayısındaki yerini korudu ve sezonu 12. sırada tamamladı. Böylece Türkiye, 2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2, Avrupa Ligi'ne 2 ve Konferans Ligi'ne 1 takım gönderebilecek.
ŞAMPİYON PLAY-OFF'TAN BAŞLAYACAK
Spor Toto Süper Lig şampiyonunun UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gidebilmesi için UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 10 ülke içerisinde yer almamız gerekiyordu.
Gelecek sezon lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi play-off, lig 2.'si Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme; lig 3.'sü Avrupa Ligi 2. ön eleme, lig 4.'sü Konferans Ligi 2. ön eleme, kupa şampiyonu Avrupa Ligi play-off turundan başlayacak.
5 TEMSİLCİMİZDEN 11.800 PUAN
Avrupa'da bu sezon yarışan 5 temsilcimiz 11.800 puan toplamıştı. Böylece sezona 20. sırada başlayan Türkiye'nin ülkeler sıralamasındaki yeri 12. sıraya kadar çıkmıştı.
Temsilcilerimizin bu sezon ülke puanına yaptıkları katkı şu şekilde olmuştu:
- Fenerbahçe: 19.0 puan
- Başakşehir: 17.0 puan
- Sivasspor: 10.0 puan
- Trabzonspor: 8.5 puan
- Konyaspor: 2.5 puan
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