UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak yarı final rövanş maçları ile finalistler belli olacak. Avrupa Ligi yarı final mücadelesinde Sevilla ile Juventus ve Bayer Leverkusen ile Roma karşılaşacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvasında finalistler, yarın TSİ 22.00'de başlayacak Sevilla-Juventus ve Bayer Leverkusen-Roma maçlarıyla belli olacak.
Organizasyon tarihinin 6 kupayla en başarılı takımı konumundaki İspanya temsilcisi Sevilla, 3 şampiyonluğu bulunan İtalya temsilcisi Juventus'u Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda ağırlayacak.
Diğer yarı final karşılaşmasında ise 1988 yılında kupayı kaldıran Almanya'nın Bayer Leverkusen takımı, turnuvada ilk şampiyonluğunu hedefleyen İtalya ekibi Roma'yı BayArena'da konuk edecek.
Roma'nın Bayer Leverkusen karşısında 1-0 galip geldiği ilk maçlarda, Juventus ile Sevilla ise 1-1 berabere kalmıştı.
Turnuvanın finali, 31 Mayıs Çarşamba günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.
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