TÜRŞAD evinde rahat kazandı
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi karşılaşmasında TÜRŞAD, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 14. hafta mücadelesinde TÜRŞAD, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Salon: Adilcevaz Voleybol
Hakemler: Ramazan Demiröz, Gül Gürhan
TÜRŞAD: Lecat, Uğur Fatih Eren, Geraldo, Hamdi Erkan, İbrahim Emet, Muhammet Kaya (Alperay Demirciler, Muhammet Esat Avcı, Selim Demir, Burhan Zorluer, Muhammed Aray, Yiğit Yıldız)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Berkun Eber Üstündağ, Kovac, Cüneyt Dağcı, Yusuf Eken, İsmail Koçak, İsa Karatekin (Fatih Yörümez, Murat Karakaya, Yiğit Hamza Aslan, Görkem Sertel, Kuklinski)
Setler: 25-20, 25-21, 20-25, 25-16
Süre: 116 dakika (26, 31, 32, 27)
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