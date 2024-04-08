Tuzlaspor deplasmanda farklı kazandı!

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Tuzlaspor, 10 kişi kaldığı maçta deplasmanda Giresunspor'u 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.04.2024 - 19:07
Tuzlaspor deplasmanda farklı kazandı!
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TFF 1. Lig'in 29. haftasında Serhat Güller'in ekibi Giresunspor ile Bekir İrtegün'ün yönetimindeki Tuzlaspor karşı karşıya geldi.

Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Tuzlaspor 3-0 kazanırken goller; 23. dakikada Luka Stankovski, 90+2'de Enishan Ceylan kendi kalesine ve 90+4'te William Togui kaydetti.

Maçı 3-0 kazanan Tuzlaspor'da Sadık Baş, 64. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Tuzlaspor puanını 31'e yükseltirken, Giresunspor 7 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Tuzlaspor evinde Göztepe'yi ağırlarken, Giresunspor deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak.


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