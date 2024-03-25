1. Lig ekibinde dikkat çeken protesto: Antrenmana çıkmadılar!
TFF 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor, maaşlarının ödenmemesi nedeniyle futbolcuların antrenmana çıkmadığını açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor’da futbolcular, maaş ve gereken ödemeleri alamadığı gerekçesiyle antrenmana çıkmadı.
Takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız bugün yapılacak antrenmana, maaş ve gereken ödemelerini alamadıkları gerekçesi ile çıkmamış ve bundan sonrada çıkmama kararı almış bulunmaktadır" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, bugün antrenmandan fotoğraf paylaşılmadığı için taraftarlardan özür dilendiği kaydedildi.
Antrenman Günlüğü— Astor Enerji Şanlıurfaspor (@Sanliurfaspor) March 25, 2024
Takımımız bugün yapılacak antrenmana, maaş ve gereken ödemelerini alamadıkları gerekçesi ile çıkmamış ve bundan sonrada çıkmama kararı almış bulunmaktadır.
Maalesef bugün antrenman fotoğrafı paylaşamadığımız için
Taraftarlarımızdan özür dileriz. pic.twitter.com/rwXlW08vz7
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