1. Lig ekibinde dikkat çeken protesto: Antrenmana çıkmadılar!

TFF 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor, maaşlarının ödenmemesi nedeniyle futbolcuların antrenmana çıkmadığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 21:43
1. Lig ekibinde dikkat çeken protesto: Antrenmana çıkmadılar!
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor’da futbolcular, maaş ve gereken ödemeleri alamadığı gerekçesiyle antrenmana çıkmadı.

Takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız bugün yapılacak antrenmana, maaş ve gereken ödemelerini alamadıkları gerekçesi ile çıkmamış ve bundan sonrada çıkmama kararı almış bulunmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bugün antrenmandan fotoğraf paylaşılmadığı için taraftarlardan özür dilendiği kaydedildi.


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