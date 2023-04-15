Tuzlaspor: 'Hakem maçın önüne geçti'
Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Serdar Uygun, Bodrumspor'a kaybettikleri maçın ardından konuştu.
Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Serdar Uygun, Bodrumspor'a kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Serdar Uygun ise yenildikleri için üzgün olduklarını dile getirerek, "Maça kontrollü başladık. Hakemin vermiş olduğu kararlar maçın önüne geçti. Çok irdelemek istemiyorum fakat attığımız golün neden verilmediğiyle alakalı vicdan muhasebesi yapmakta fayda var. Önümüzdeki maçlara bakacağız." diye konuştu.
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