TVF Başkanı Üstündağ'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde garip sözler: 'Adam gibi adam'

Yayınlanma: 08.03.2024 - 13:18

Güncelleme: 08.03.2024 - 13:18

Fenerbahçe'nin efsane voleybolcularından Eda Erdem'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde heykeli dikildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın heykel açılışında yaptığı konuşma gündem oldu.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ şu ifadeleri kullandı:

"Kaptan gibi kaptan, adam gibi adam ve Türkiye'nin gururu olan Eda Erdem'in heykel açılışında olmaktan mutluluk duyuyorum. Dünya Kadınlar Günü'nde bu güzel heykelin açılışında olmaktan mutluyum. Bir Eda kolay yetişmiyor. Seninle gurur duyuyoruz Eda. İyi ki varsın. Ali Koç Başkanım, böyle güzel bir fikir için voleybol camiası adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun."