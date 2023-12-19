Ali Koç müjdesini vermişti: Fenerbahçe'de Eda Erdem'in heykeli için geri sayım başladı!

Yayınlanma: 19.12.2023 - 16:52

Güncelleme: 19.12.2023 - 16:52

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol'un ve A Milli Takım'ın kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykeli için geri sayım başladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Tüzük Tadili Kongresi'ndeki açıklaması sonrası çalışmalara başlayan Fenerbahçe, bu konuda Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt'ın önderliğinde Kaptan Eda Erdem'in, Kadıköy'de bulunan efsaneler arasına yapılacak heykeli için çalışmalarını sıklaştırdı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Haftası'nda açılışı yapılması planlanan Eda Erdem Dündar heykeli için Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt ve Heykeltraş Y. Mimar Pınar Öktem Doğan, Fenerbahçe Televizyonu'na konuk oldu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"TÜRK SPORUNA VE CAMİAMIZA YAKIŞACAK"

Eda Erdem Dündar'ın kariyerinin anlatımıyla başlayan programda Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, "Öncelikle bu çok hak edilmiş bir durumdur. Eda Erdem Dündar'ın heykelinin yapılması Türk sporuna ve camiamıza çok yakışacak. Başkanımız bu güzel haberi Tüzük Tadil Kongremizde camiamızla paylaştı. Camiamız ve Türk sporseverler bu haberi o kadar benimsediler ki bu bizim için büyük bir mutluluk ve gurur oldu. Artık efsanelerimiz arasında Eda'nın da heykeli olacak. Çok mutlu ve çok heyecanlıyız. Başkanımızın açıklamasını ben sürpriz olmasın diye Eda'ya mesaj gönderdim. Eda o sırada Japonya'da olimpiyat elemelerinde yer alıyordu. Eda mesajı Japonya'da bir uçaktan bir uçağa aktarma yaparken okumuş. 'Gözlerim dolu dolu seyrettim' diyerek o anı benimle paylaşmıştı. Bu haberden sonra birçok kişi bize ulaştı ve heykeli yapma taleplerini ilettiler. Ne mutlu ki bize, yollarımız Sn. Pınar Öktem Doğan ile birleşti. Devlet sanatçısı Prof. Dr. Tankut Öktem'in kızı. Fenerbahçeli bir aile ve kongre üyesi bir babanın kızı. Bu çok anlamlı bir şey" dedi.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Eda Erdem Dündar ile Heykeltıraş Pınar Öktem Doğan, heykel çalışmaları için bir araya geldi ve bu anlar ekranlara yansıtıldı.

Bu buluşmayla ilgili konuşan ve çok heyecanlı olduğunu belirten Kaptan Eda Erdem Dündar, "Tanıştığımıza çok memnun oldum. Kendisi çok değerli bir sanatçı. Hem birbirimizi tanıdık hem de hayata geçireceği projeyle ilgili ölçüleri vermek adına birlikteyiz. Çok heyecanlıyım. Nasıl olacak, inanın ben de sizler gibi bilmiyorum ama o gün geldiğinde hep beraber göreceğiz. İçimde çok güzel enerji ve his var. Güzel bir iş birliği ile geleceğe ve bana güzel bir armağan bırakacağız. Siz konuşurken bile hala olacak mı, oluyor mu, hissi ben de devam ediyor. Eseri, projeyi konuşuyoruz. Çok heyecanlıyım. Hep beraber göreceğiz. Ne isterseniz hem hazırım. Her zaman yardımcı olmaya devam edeceğim" diye konuştu.