TVF'de Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkan seçildi: '2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası, Türkiye'de'
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı seçimlerinde Gökhan Dinçer'i geride bırakan mevcut başkan Mehmet Akif Üstündağ yeniden seçildi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun 6. Olağan Genel Kurulu Ankara'da gerçekleşti.
Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurulda, 238 delegeden 188'inin katılımıyla çoğunluk sağlandı.
Mevcut başkan Mehmet Akif Üstündağ ile Gökhan Dinçer'in başkan adayı olduğu genel kurulda, Abdi Serdar Üstünsalih oy birliğiyle divan kurulu başkanlığına seçildi.
Mehmet Akif Üstündağ, kullanılan 218 oyun 121'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Gökhan Dinçer ise 95 oy aldı, 2 oy geçersiz sayıldı.
TVF'DE 3. DÖNEM
2016'dan bu yana görevini sürdüren Mehmet Akif Üstündağ girdiği üst üste 3. seçimi de kazandı.
Mehmet Akif Üstündağ başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Alper Sedat Aslandaş, Ersin Yılmaz, Mustafa Alparslan, İlker Dinçay, Altuğ Erim, Zeynep Aydınlar Eröğüt, Abdurrahim Yıldız, Simge Gündüz, Hasan Semih Oktay ve Bahar Mert yer aldı.
Camiaya seslenen Üstündağ, seçimi kazandığı için mutlu olduğunu belirterek, Türk voleyboluna hayırlı olması temennisinde bulundu. Türkiye'nin en başarılı federasyonu olduklarını vurgulayan Üstündağ, "Bu hikaye ilmek ilmek örüldü. Başarıların arkasında kulüpler var. Kulüplere desteklerimiz artarak devam edecektir. Kulüpler olmazsa federasyon bir hiçtir. Kulüplerimizle her zaman gurur duyduk, duymaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Mehmet Akif Üstündağ, yeni bir müjdeyi de paylaşarak, "2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası, Türkiye'de yapılacak" dedi.
Spor Haberleri
- Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu!
- Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkan seçildi!
- Elias Jelert'e Premier Lig kancası!
- Serhat Akın'a silahlı saldırı: İddianame düzenlendi!
- Kerem ve Orkun için dev kapışma!
- Ricardo Quaresma'dan jübile sözleri
- Galatasaray, Fenerbahçe'ye ait rekoru kırabilir!
- 'Bir daha yürüyebilir miyim bilmiyorum'
- Fenerbahçe Beko, Skylar Mays'ı kadrosuna kattı
- Fenerbahçe maçında oynamayacak!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı hayatını kaybetti!
- Yenidoğan çetesinin çalıştığı özel hastaneler ifşa oldu
- Başsavcı hakkında yeni gelişme!
- Yolcu otobüsü devrildi!
- HÜDA PAR'lı Ramanlı'nın sözleri stüdyoyu karıştırdı
- Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anları paylaşıldı
- 'O anda tek düşündüğüm şey öğrencim oldu'
- En 'güvenilmez' kurumlar belli oldu!
- DEM Parti'den ziyaret sonrası açıklama
- Bakanlık hastalarla doktorları karşı karşıya getirdi