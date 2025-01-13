Tyson Fury'den emeklilik kararı!

Dünya eski ağırsıklet boks şampiyonu Tyson Fury, 36 yaşında emekli olduğunu açıkladı.

Tyson Fury'den emeklilik kararı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2025 - 17:31

Dünya eski ağırsıklet boks şampiyonu Tyson Fury, 36 yaşında emekli olduğunu açıkladı.

Britanyalı boksör yaptığı açıklamada, "Bunu kısa tutacağım, boksu bırakıyorum. Benim için harikaydı ve her dakikasından keyif aldım. Diğer tarafta görüşürüz" ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca 37 profesyonel maça çıkan Fury, bu maçların 34'ünü kazanırken 2 yenilgi, 1 beraberlik elde etti. Fury, 34 galibiyetinin 24'ünü nakavtla elde etti.

Fury, daha önce, 2015-2016 yılları arasında birleşik WBA, IBF, WBO ve IBO unvanlarını ve 2015-2022 yılları arasında iki kez Ring dergisi unvanını elinde bulundurdu.

Tyson Fury kariyerinin son maçında Oleksandr Usyk'e karşı çıktığı tartışmasız ağırsıklet şampiyonluğu maçında rakibine mağlup olmuştu.


Etiketler: #Tyson Fury #boks #Emekli

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