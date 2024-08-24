U16 Kadın Milli Basketbol Takımı, Romanya'ya takıldı!
Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Romanya'ya 49-44 yenildi.
Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan yarı final maçında milli takım, Romanya ile karşı karşıya geldi.
Müsabakanın başında boyalı alanı iyi savunan Romanya, ilk periyodu 12-7 önde bitirdi.
İkinci çeyrekte üstünlüğü ele geçiren milliler, devre sonunda soyunma odasına 21-16 önde gitti.
Üçüncü periyoda iyi başlayan Romanya bir ara farkı kapatsa da peş peşe sayılar bulan ay-yıldızlı ekip, son çeyreğe 33-27 üstün girdi.
Büyük çekişmenin yaşandığı son periyotta farkı kapatıp öne geçen Romanya, sahadan 49-44 galip ayrıldı ve finale yükseldi.
Final şansını kaybeden milli takım ise yarın saat 18.00'de üçüncülük karşılaşmasına çıkacak.
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