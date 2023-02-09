U17 Milli Takımımız Danimarka'yı geçmesini bildi!
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, dostluk turnuvasında Danimarka'yı 2-1 yendi
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen dostluk turnuvası ilk maçında Danimarka'yı 2-1 mağlup etti.
Porec şehrinde oynanan müsabakada, milli takımın gollerini 23. dakikada Emre Gökay ve 57. dakikada Recep Yalın Dilek atarken, Danimarka'nın golünü 26. dakikada Jonathan Asp kaydetti.
Karşılaşmanın başlama vuruşundan önce Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla saha ortasında saygı duruşunda bulunuldu.
Turnuvadaki diğer maçta Güney Kore, Hırvatistan'ı 2-1 yendi.
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, turnuvadaki ikinci maçını 11 Şubat Cumartesi günü Güney Kore ile yapacak.
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