U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, İspanya'ya mağlup oldu

İzmir'in ev sahipliği yaptığı FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ikinci gününde B Grubu'nda Türkiye, İspanya'ya 64-56 mağlup oldu. Gruptaki ilk sınavında Polonya'yı 94-43 gibi farklı skorla yenen ay-yıldızlılar, ilk 2 maçı 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçerken, İspanya 2'de 2 yaptı.

cumhuriyet.com.tr
31 Temmuz 2022 Pazar, 22:57
U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, İspanya'ya mağlup oldu
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FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası B Grubu ikinci maçında Türkiye, İspanya'ya 64-56 mağlup oldu.

Sadece 1 sayı üretebildiği ilk periyodu 12 sayı farkla 13-1 geride kapatan Türkiye, devreyi 27-24 yenik tamamladı. Üçüncü periyodu 47-38 galip tamamlayan İspanya, müsabakayı 64-56 kazandı.

İlk yenilgisini alan Türkiye, gruptaki son maçında yarın Almanya ile karşılaşacak.

A Grubu:

Kuzey Makedonya-Fransa: 47-104

Büyük Britanya-İsrail: 61-89

B Grubu:

Almanya-Polonya: 56-63

Türkiye-İspanya: 56-64

C Grubu:

Slovenya-Çekya: 68-58

Yunanistan-Sırbistan: 63-77

D Grubu:

İtalya-Litvanya: 61-79

Karadağ-Hırvatistan: 56-67

YARINKİ MAÇ PROGRAMI

A Grubu:

13.45 Kuzey Makedonya-Büyük Britanya

18.15 Fransa-İsrail

B Grubu:

20.30 İspanya-Polonya

20.30 Türkiye-Almanya

C Grubu:

16.00 Yunanistan-Slovenya

18.15 Sırbistan-Çekya

D Grubu:

13.45 İtalya-Karadağ

16.00 Litvanya-Hırvatistan


FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası türkiye

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