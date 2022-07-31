U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, İspanya'ya mağlup oldu
İzmir'in ev sahipliği yaptığı FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ikinci gününde B Grubu'nda Türkiye, İspanya'ya 64-56 mağlup oldu. Gruptaki ilk sınavında Polonya'yı 94-43 gibi farklı skorla yenen ay-yıldızlılar, ilk 2 maçı 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçerken, İspanya 2'de 2 yaptı.
FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası B Grubu ikinci maçında Türkiye, İspanya'ya 64-56 mağlup oldu.
Sadece 1 sayı üretebildiği ilk periyodu 12 sayı farkla 13-1 geride kapatan Türkiye, devreyi 27-24 yenik tamamladı. Üçüncü periyodu 47-38 galip tamamlayan İspanya, müsabakayı 64-56 kazandı.
İlk yenilgisini alan Türkiye, gruptaki son maçında yarın Almanya ile karşılaşacak.
A Grubu:
Kuzey Makedonya-Fransa: 47-104
Büyük Britanya-İsrail: 61-89
B Grubu:
Almanya-Polonya: 56-63
Türkiye-İspanya: 56-64
C Grubu:
Slovenya-Çekya: 68-58
Yunanistan-Sırbistan: 63-77
D Grubu:
İtalya-Litvanya: 61-79
Karadağ-Hırvatistan: 56-67
YARINKİ MAÇ PROGRAMI
A Grubu:
13.45 Kuzey Makedonya-Büyük Britanya
18.15 Fransa-İsrail
B Grubu:
20.30 İspanya-Polonya
20.30 Türkiye-Almanya
C Grubu:
16.00 Yunanistan-Slovenya
18.15 Sırbistan-Çekya
D Grubu:
13.45 İtalya-Karadağ
16.00 Litvanya-Hırvatistan
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