U19 Milli Takımı, Azerbaycan'ı farklı mağlup etti

24 Eylül 2022 Cumartesi, 17:29

U19 Milli Takımı, UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2'nci Grup'taki 2'nci maçında Azerbaycan ile karşı karşıya geldi. Bulgaristan'da Albena 1 Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İzlanda Futbol Federasyonu'ndan Helgi Mikael Jonasson düdük çaldı.

Türkiye; 8'inci dakikada Ayberk Karapo, 10 ve 83'üncü dakikalarda Hamza Yiğit Akman, 28'inci dakikada penaltıdan Burak İnce ve 76'ncı dakikada Emir Ortakaya'nın golleriyle rakibini 5-1 mağlup etti. Azerbaycan'ın karşılaşmadaki tek golü ise 44'üncü dakikada penaltıdan Nariman Akhundzade'den geldi. Öte yandan Azerbaycan'da Gurban Safarov 50'nci dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Milliler, bu sonuçla 2 maç sonunda puanını 4'e yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu. U19 Milli Takımı, gruptaki son maçında 27 Eylül Salı günü Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

HAMZA AKMAN, 2 GOL İLE MAÇIN OYUNCUSU

Galatasaray'da bu sezon Okan Buruk'un takımın başına geçmesi ile birlikte geniş kadroda yer alan isimlerden biri olan Hamza Akman, etkili performansını U19 Milli Takımı'nda da sürdürdü. 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, Azerbaycan karşısında alınan 5-1'lik galibiyette attığı 2 golle dikkatleri üstüne çekti.