U20 milli voleybol takımımız yarı finalde!

20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki 6. maçında İsveç'i 3-0 mağlup ederek yarı finale yükselmeyi garantiledi.

AA
Yayınlanma: 12.08.2024 - 16:33
U20 milli voleybol takımımız yarı finalde!
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20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda grubundaki 6. maçında İsveç'i 3-0 yenerek yarı finale yükselmeyi garantiledi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılan karşılaşmayı 25-15, 25-11 ve 25-18'lik skorla kazanan Türkiye, 6. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla yarı finali garantileyen Türkiye, grubundaki 7. maçında yarın ev sahibi Bulgaristan'la karşılaşacak.


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