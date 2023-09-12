U21 Milli Takımı, İtalya'ya 2-0 mağlup oldu

U21 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri grup maçında İtalya'ya 2-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.09.2023 - 21:37
U21 Milli Takımı, İtalya'ya 2-0 mağlup oldu
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U21 Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu Grup 1 maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. Kocaeli'de oynanan maçı Milli Takım 2-0'lık skorla kaybetti.

Karşılaşmada İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Fabio Miretti ve 79. dakikada Marco Nasti attı.

Bu sonucun ardından İtalya grupta 4 puana yükseldi. Milli Takımımız 2 maçta puan alamadı.

Türkiye, bir sonraki maçta San Marino ile karşılaşacak. İtalya, sahasında Norveç'i ağırlayacak.


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U21 Milli Takım italya avrupa şampiyonası

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