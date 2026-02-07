Üç puanı 3 golle aldı: Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor! Samsunspor 0-3 Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında Trabzonspor, Samsunspor'a konuk oldu.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Trabzonspor, 3-0'lık skorla kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 23 ve 81. dakikada Paul Onuachu ile 90+1. dakikada Ernest Muçi kaydetti.

Samsunspor'da Ndiaye'nin ön alanda kaptığı toptan sonra gelişen kontratakta topu taşıyan Folcarelli, ceza sahasının sağında olan Oulai'ye pasını verdi. Oulai, kale alanının önüne koşu yapan Onuachu'ya doğru topu havalandırdı. Müsait pozisyonda olan Onuachu yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ancak pozisyon sonrası VAR monitörüne giden maçın hakemi Alper Akarsu Nwaiwu'nun Ndiaye'ye yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi ve gol kararını iptal etti.

Fatih Tekke'nin ekibi Trabzonspor, ligde yenilmezlik serisini dört maça çıkardı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 45 yaptı. Samsunspor ise 30 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Samsunspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Samsunspor 0-3 Trabzonspor

91' GOL | Muçi kalecinin sağına doğru kullandığı penaltıda, topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderiyor.

90' Trabzonspo'da Muçi'nin ceza sahası içerisine gönderdiği topta, Soner Aydoğdu elle müdahale etti. Karar penaltı.

88' Trabzonspor'da Pina ve Onuachu yerlerini Okay Yokuşlu ve Ozan Tufan'a bıraktı.

87' Samsunspor'un Elayis ile beklediği penaltıda hakem kale vuruşunu işaret etti.

82' Ndiaye'nin ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda, ofsayt kararı çıkıyor.

80' GOL | Trabzonspor'da kullanılan taç sonrasında Muçi ile verkaç yapan Umut Nayir, ceza sahası içi sağ taraftan yerden arkaya çıkardığı pasta, Onuachu'ya boş kaleye dokunmak kalıyor.

78' Muçi'nin ceza sahası sağ çaprazdan şutunda top kaleci Okan'da kalıyor.

77' Moundilmadji, Trabzonspor ceza sahası yakınında iki kişiyi şık bir şekilde çalımladı ancak topu Ndiaye'ye aktaramadı.

72' Samsunspor'da Mouandilmadji, Ntcham yerine oyuna dahil oldu.

72' Trabzonspor'da Felipe Augosto yerini Umut Nayir'e bıraktı.

70' Cherif Ndiaye'nin yerde kaldığı pozisyonda, Samsunspor cephesi tekrar penaltı bekliyor.

67' Samsunspor elleme oynama sebebiyle penaltı bekliyor, hakemin kararı devam.

60' Samsunspor'da Assoumou ve Tomasson yerlerini, Joe Mendes ve Soner Gönül'e bırakıyor.

59' Samsunspor, Onuachu'nun iptal edilen golünde tespit edilen faul bölgesinden serbest vuruş kazandı. Kırmızı beyazlılar, Ndiaye ile eşitlik golünü bulsa da ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.

57' GOL İPTAL | VAR incelemesinin ardından Trabzonspor'un Onuachu ile bulduğu ikinci gol öncesi faul tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.

56' Fatih Tekke itirazları sebebi ile sarı kart gördü.

55' GOL | Trabzonspor'un hızlı hücümunda; Oulai'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan arkaya ortaladığı pozisyonda, Onuachu topu kafayla filelere gönderdi.

46' Samsunspor'da ikinci yarı başlarken Celil Yüksel yerini yeni transfer Elayis Tavşan'a bıraktı.

44' Ntcham, Mustafa Eskihellaç'a arkadan yaptığı müdahale sonucunda sarı kart ile cezalandırılıyor.

43' OKAN KOÇUK'TAN KRİTİK MÜDAHALE! Mustafa Eskihellaç'ın altıpasa girerken vurduğu şutta, Okan geçit vermedi.

39' Trabzonspor'un Onuachu ile bulduğu ikinci gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

34' Tomasson'un sol kanattan ortasında top kaleci Onana'da kaldı.

32' Mustafa Eskihellaç'ın sol kanattan içeriye çevirdiği pozisyonda Muçi yararlanamadı. Korner.

30' Holse'nin sol taraftan içeriye çevirdiği topta Batagov uzaklaştıramadı. Devamında, Assoumu'nun şutunda top kornere gitti.

28' Makoumbou'nun sağ kanattan son çizgiye kadar sürdüğü topta pozisyonu bitiremedi. Top, son olaarak kendisine çarparak dışarı gitti.

23' GOL | Onuachu'nun ceza sahası içinde yükselerek vurduğu kafa vuruşu, savunmaya da çarpıp ağlarla buluştu.

17' TEHLİKELİ POZİSYON! Samsunspor kalecisi Okan Koçuk, önce Augusto ardından Mustafa'nın şutunda topu uzaklaştırmayı bildi.

15' Oulai'nin ceza sahası dışından attığı şut, yandan auta gitti.

12' Batagov'un ara pası ile başlayan atakta Mustafa Eskihellaç'ın savunma arkası koşusunda, top Okan Koçuk'ta kaldı.

8' SARI KART! Folcarelli, dirseği ile Celil Yüksel'e yaptığı sert müdahale ile sarı kart gördü.

7' TEHLİKELİ POZİSYON! Holse'nin ceza saha dışına çıkardığı pasta Assoumou topu auta attı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.