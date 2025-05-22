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Uchenna Ogundu kimdir? 1. Lig'in Osimhen'i olarak biliniyor: Fenerbahçe Uchenna Ogundu'yu mu transfer etti?

Uchenna Ogundu kimdir? 1. Lig'in Osimhen'i olarak biliniyor: Fenerbahçe Uchenna Ogundu'yu mu transfer etti?

22.05.2025 09:47:00
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Haber Merkezi
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Uchenna Ogundu kimdir? 1. Lig'in Osimhen'i olarak biliniyor: Fenerbahçe Uchenna Ogundu'yu mu transfer etti?

Şanlıurfaspor’un genç forvet oyuncusu Uchenna Ogundu, bu sezon gol ve asistleri ile dikkat çekti. Fenerbahçe'ye transfer olduğu iddia edilen Uchenna Ogundu'nun hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Uchenna Ogundu kimdir? Fenerbahçe Uchenna Ogundu'yu mu transfer etti?

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor’da forma giyen 19 yaşındaki Nijeryalı Uchenna Ogundu'nun hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Peki, Uchenna Ogundu kimdir? Fenerbahçe Uchenna Ogundu'yu mu transfer etti?

UCHENNA OGUNDU KİMDİR?

Uchenna Ogundu, 12 Mayıs 2006 yılında dünyaya geldi. Forvet pozisyonunda oynayan genç yıldız adayı 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da forma giymektedir.

UCHENNA OGUNDU KAÇ GOL, ASİST YAPTI?

Bu sezon Şanlurfaspor formasıyla 19 maçta görev yapan genç Nijeryalı, 6 gol atarken 2 de asist yaptı. 

UCHENNA OGUNDU FENERBAHÇE'YE Mİ TRANSFER OLDU?

TFF 1. Lig’den küme düşen Şanlıurfaspor’un genç oyuncusu Uchenna Ogundu, sözleşmesindeki özel madde nedeniyle serbest kaldı. 18 yaşındaki Nijeryalı futbolcuya Süper Lig’den çeşitli takımların ilgisi olduğu belirtilirken, Fenerbahçe'nin de bu takımlardan biri olduğu iddia edildi. 

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