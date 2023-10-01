Udinese - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Berkan Kutlu'nun formasını giydiği Genoa, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında deplasmanda Udinese ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2023 - 11:00
Udinese - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 7. hafta heyecanı yaşanıyor.

Alberto Gilardino yönetimindeki Genoa, deplasmanda Andrea Sottil'in ekibi Udinese ile karşı karşıya gelecek.

UDINESE - GENOA MAÇI SAAT KAÇTA?

Bluenergy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

UDINESE - GENOA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Genoa, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Roma'yı 4-1 mağlup etmişti.

Udinese ise Napoli deplasmanından 4-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.


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