Udinese - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 31. haftasında deplasmanda Udinese ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 31. hafta heyecanı yaşanıyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Gabriele Cioffi'nin ekibi Udinese ile karşı karşıya gelecek.
UDINESE - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?
Bluenergy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
UDINESE - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Marco Piccinini'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Udinese, ligde oynadığı son maçta Sassuolo deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.
Inter ise kendi sahasında ağırladığı Empoli'yi 2-0 mağlup etmişti.
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