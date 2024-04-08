Udinese - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 31. haftasında deplasmanda Udinese ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.04.2024 - 13:27
Udinese - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İtalya Serie A'da 31. hafta heyecanı yaşanıyor.

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Gabriele Cioffi'nin ekibi Udinese ile karşı karşıya gelecek.

UDINESE - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Bluenergy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

UDINESE - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Marco Piccinini'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Udinese, ligde oynadığı son maçta Sassuolo deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Inter ise kendi sahasında ağırladığı Empoli'yi 2-0 mağlup etmişti. 


inter haberleri udinese haberleri serie a haberleri

İlgili Haberler

Hakan Çalhanoğlu oynadı: Inter seriyi 24 maça çıkardı!

Hakan Çalhanoğlu oynadı: Inter seriyi 24 maça çıkardı!
Inter evinde Napoli'ye takıldı

Inter evinde Napoli'ye takıldı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son finalist Inter, penaltılarda yıkıldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son finalist Inter, penaltılarda yıkıldı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Birce Akalay'dan aşk itirafı: 'Bunu seviyorum'

Birce Akalay'dan aşk itirafı: 'Bunu seviyorum'
İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisinden istifa etti

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisinden istifa etti
Güneş tutulması öncesi evcil hayvan sahiplerine uyarı

Güneş tutulması öncesi evcil hayvan sahiplerine uyarı
İYİ Parti’li Dervişoğlu: Genel başkanlığa aday olacağım

İYİ Parti’li Dervişoğlu: Genel başkanlığa aday olacağım
Edirne'de zorlu mesai başlıyor: Mayısta ekilecek, eylül ayında hasat edilecek...

Edirne'de zorlu mesai başlıyor: Mayısta ekilecek, eylül ayında hasat edilecek...
Elazığ’da okul müdürünün 8 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiası

Elazığ’da okul müdürünün 8 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiası
Ece Seçkin'den İzzet Yıldızhan'a: 'Benim psikolojimi bozuyor'

Ece Seçkin'den İzzet Yıldızhan'a: 'Benim psikolojimi bozuyor'
Avcılar’da polisten kaçarken 4 araca çarpan şüpheli ‘glock’ ile yakalandı

Avcılar’da polisten kaçarken 4 araca çarpan şüpheli ‘glock’ ile yakalandı