UEFA açıkladı: Kopenhag - Galatasaray maçına İtalyan hakem!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Kopenhag mücadelesinin hakemi belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2023 - 12:28
UEFA açıkladı: Kopenhag - Galatasaray maçına İtalyan hakem!
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.

Salı günü oynanacak Kopenhag - Galatasaray maçını, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

İtalyan hakemin daha önce yönettiği temsilcilerimizin maçları şu şekilde;

-Galatasaray 1-2 Barcelona

-Galatasaray 0-1 Real Madrid

-Türkiye 1-1 Ermenistan

-Hollanda 6-1 Türkiye

-Macaristan 3-1 Türkiye

-Kopenhag 3-0 Başakşehir

-Atromitos 0-1 Fenerbahçe

-Athletic Bilbao 0-0 Trabzonspor


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