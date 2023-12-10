Zorlu mücadelede gülen taraf Galatasaray Daikin!
Galatasaray Daikin, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında kendi evinde ağırladığı Çukurova Belediyespor'u setlerde 3-2 mağlup etti.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray Daikin, Çukurova Belediyespor'u 3-2 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erdal Akıncı, Selçuk Görmen
Galatasaray Daikin: Ayçin Akyol, Tashiro, İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Cuttino, Eggleston (Bihter Yarkın, Sude Hacımustafaoğlu, Yağmur Karaoğlu, Duygu Düzceler, Gneiting, Arzum Tezcan)
Çukurova Belediyespor: Dimitrova, Selin Uygur, Nursevil Gökbudak, Leyva, Yasemin Yıldırım, Fabris (Ceren Önal, Ezgi Bektaş, Berra Eren, Beren Yeşilırmak, Burcu Yönder, Ezgi Uludağ, Büşra Güneş)
Setler: 23-25, 19-25, 25-18, 25-17, 15-8
Süre: 119 dakika (27, 26, 29, 24, 13)
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