Galatasaray'da yüzleri güldüren haber: Yıldız oyuncu antrenmanda yer aldı!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen sakatlığı bulunan Davinson Sanchez takımın son antrenmanında yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2023 - 14:50
Galatasaray'da yüzleri güldüren haber: Yıldız oyuncu antrenmanda yer aldı!
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Galatasaray'a sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'den iyi haber geldi.

Kopenhag maçının hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılı takımda Kolombiyalı savunma oyuncusu takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada Sanchez'in takımla birlikte antrenman yapması durumunda Kopenhag maçından oynama şansının yüksek olduğunu söylemişti.

Okan Buruk şu sözleri kullanmıştı:

"Hakim Ziyech ve Davinson Sanchez'i de önümüzdeki günlerde daha net göreceğiz. Pazar günkü antrenman ne durumda olduklarına bakacağız. Takım antrenmanına katılabilirlerse salı günü oynama şansları olacak. İki futbolcu da oynamak istiyorlar. İnşallah ikisinden de faydalanacağız. Bizim için çok önemli futbolcular."

ZIYECH ÖZEL ÇALIŞTI

Galatasaray'da sakatlığı bulunan bir diğer isim Hakim Ziyech'in tedavisi ise devam etti. Faslı futbolcu özel olarak çalıştı.

KAFİLEDE YER ALACAKLAR

Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech'in Kopenhag kafilesinde yer alması bekleniyor.


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