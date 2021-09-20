UEFA, Ampute Futbol Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonluğunu kutladı

20 Eylül 2021 Pazartesi, 06:05

UEFA'nın twitter'daki sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ampute Futbol Milli Takımı'nın finalde İspanya'yı 6-0 yendiği belirtilerek, "Tebrikler Türkiye." ifadesine yer verildi.

Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu, Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Kulübü, Beşiktaş Kulübü ve Trabzonspor Kulübü başta olmak üzere, birçok spor kulübü ile federasyon da milli takımın başarısını kutladı.



