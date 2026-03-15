UEFA, Arjantin ile İspanya arasında oynanacak 'Finalissima' maçını iptal etti!

15.03.2026 16:26:00
UEFA, Arjantin ile İspanya arasında 27 Mart'ta Katar'da oynanması planlanan "Finalissima" maçının güvenlik gerekçesiyle iptal edildiğini açıkladı.

Son Avrupa şampiyonu İspanya ile Güney Amerika şampiyonu Arjantin, Finalissima 2026'da karşı karşıya gelecekti.

UEFA'dan yapılan açıklamada, bölgede yaşanan olumsuz koşullar nedeniyle 27 Mart 2026'da Katar'daki Lusail Stadı'nda oynanacak karşılaşma iptal edildi.

UEFA, Bernabeu'da yarı yarıya seyircili ve Buenos Aires'te olmak üzere iki maç olarak 30 Mart'ta oynama tekliflerinin Arjantin tarafından reddedildiğini açıkladı.

UEFA ayrıca, Arjantin'in maçı Dünya Kupası'ndan sonra oynamak istediğini fakat İspanya'nın uygun bir takvimi olmadığı için bu seçeneğin de elendiğini duyurdu.

Avrupa ile Güney Amerika'nın şampiyonları daha önce 3 kez karşılaşmıştı. 1985'te Fransa, Uruguay'ı, 1993'te Arjantin, Danimarka'yı ve 2022'de ise Arjantin, İtalya'yı yenmişti.

