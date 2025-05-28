UEFA Avrupa Konferans finali öncesi kavga çıktı: Taraftarlar gözaltına alındı!

UEFA Konferans Ligi finali öncesinde Real Betis ve Chelsea taraftarları arasında kavga çıktı.
Polonya'nın Wroclaw kentindeki final müsabakası için kente gelen İngiliz ve İspanyol taraftarlar, UEFA etkinliklerinin yapıldığı Market Square'da karşı karşıya geldi.
TARAFTARLAR GÖZALTINA ALINDI
Polonya polisinin önlem almasına rağmen taraftarlar arasında kavga çıktı. Polis, yaşanan olaya ses bombasıyla müdahale ederken bazı taraftarlar gözaltına alındı.
Olaylarda yaralananlara ilk müdahalelerini arkadaşları yaptı.