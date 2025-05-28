Cumhuriyet Gazetesi Logo
UEFA Avrupa Konferans finali öncesi kavga çıktı: Taraftarlar gözaltına alındı!

UEFA Avrupa Konferans finali öncesi kavga çıktı: Taraftarlar gözaltına alındı!

28.05.2025 09:43:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
UEFA Avrupa Konferans finali öncesi kavga çıktı: Taraftarlar gözaltına alındı!

Real Betis ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi finali öncesi iki ekibin taraftarları birbirine girdi.

UEFA Konferans Ligi finali öncesinde Real Betis ve Chelsea taraftarları arasında kavga çıktı.

Polonya'nın Wroclaw kentindeki final müsabakası için kente gelen İngiliz ve İspanyol taraftarlar, UEFA etkinliklerinin yapıldığı Market Square'da karşı karşıya geldi.

TARAFTARLAR GÖZALTINA ALINDI

Polonya polisinin önlem almasına rağmen taraftarlar arasında kavga çıktı. Polis, yaşanan olaya ses bombasıyla müdahale ederken bazı taraftarlar gözaltına alındı.

Olaylarda yaralananlara ilk müdahalelerini arkadaşları yaptı.


İlgili Konular: #chelsea #uefa avrupa konferans ligi #real betis

İlgili Haberler

Newcastle, evinde Chelsea'yi rahat geçti
Newcastle, evinde Chelsea'yi rahat geçti İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Newcastle, Chelsea'yi evinde 2-0 mağlup etti.
Chelsea'ye Manchester United karşısında tek gol yetti!
Chelsea'ye Manchester United karşısında tek gol yetti! İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Chelsea, konuk ettiği Manchester United'ı 1-0 mağlup etti.
UEFA Konferans Ligi'nde Real Betis - Chelsea finali!
UEFA Konferans Ligi'nde Real Betis - Chelsea finali! Real Betis ile Chelsea, UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Polonya'da karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.