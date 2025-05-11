Newcastle, evinde Chelsea'yi rahat geçti

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Newcastle, Chelsea'yi evinde 2-0 mağlup etti.

Newcastle, evinde Chelsea'yi rahat geçti
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.05.2025 - 16:18

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Newcastle United ile Chelsea karşı karşıya geldi.

St. James' Park'ta oynanan mücadelede ev sahibi Newcastle, 2. dakikada Sandro Tonali ve 90. dakikada Bruno Guimarães'in attığı gollerle Chelsea'yi 2-0 mağlup etti. Konuk ekipte Nicolas Jackson, 36. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Newcastle ligdeki yenilmezlik serisini 3 maça çıkararak puanını 66'ya yükseltti.

Chelsea ise 6 maçlık yenilmezlik serisinin ardından sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve 63 puanda kaldı.


Etiketler: #Newcastle United #chelsea #İngiltere Premier Lig

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