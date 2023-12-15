UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşaması 14 Aralık Perşembe günü oynanan maçlarla tamamlandı.
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off kuraları 18 Aralık'ta İsviçre'nin Nyon kentinde TSİ 16:00'da çekilecek.
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki gruplarını 2. sırada tamamlayan takımların eşleşeceği kura çekimi EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.
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