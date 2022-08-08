UEFA Avrupa Konferans Ligi'nda 3. eleme turu rövanş maçları başlıyor
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanş müsabakaları yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turunun ikinci ayağında yarın iki, çarşamba günü tek, perşembe günü ise 29 maç oynanacak.
Türk takımları, rövanş maçlarına perşembe günü evinde çıkacak. Medipol Başakşehir, İzlanda ekibi Breidablik'i TSİ 20.45'te, Arabam.com Konyaspor ise Lihtenştayn'ın Vaduz takımını TSİ 20.00'de konuk edecek.
Maçların TSİ programı şöyle:
Yarın:
19.00 Gzira (Malta) - Wolfsberger (Avusturya) (0-0)
21.00 B36 (Faroe Adaları) - Viborg (Danimarka) (0-3)
Çarşamba:
19.00 Vitoria (Portekiz) - Hajduk Split (Hırvtistan) (1-3)
Perşembe:
16.30 Kyzylzhar (Kazakistan) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-1)
17.00 Tobol (Kazakistan) - Zrinjski (Bosna Hersek) (0-1)
19.00 Rakow (Polonya) - Spartak Trnava (Slovakya) (2-0)
20.00 CFR Cluj (Romanya) - Shakhtyor (Belarus) (0-0)
20.00 Basel (İsviçre) - Brondby (Danimarka) (0-1)
20.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Lugano (İsviçre) (2-0)
20.00 Twente (Hollanda) - Cukaricki (Sırbistan) (3-1)
20.00 Konyaspor - Vaduz (Lihtenştayn) (1-1)
20.00 Djurgardens (İsveç) - Sepsi (Romanya) (3-1)
20.00 Petrocub (Moldova) - Fehervar (Macaristan) (0-5)
20.30 Lillestrom (Norveç)-Royal Antwerp (Belçika) (1-3)
20.30 FCSB (Romanya) - Dunajska Streda (Slovakya) (1-0)
20.30 Universitatea Craiova (Romanya) - Zorya Luhansk (Ukrayna) (0-1)
20.30 Panathinaikos (Yunanistan) - Slavia Prag (Çekya) (0-2)
20.45 Medipol Başakşehir - Breidablik (İzlanda) (3-1)
21.00 Hibernians (Malta) - RFS (Letonya) (1-1)
21.00 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Ballkani (Kosova) (2-3)
21.00 Şkendiya (Kuzey Makedonya) - AIK (İsveç) (1-1)
21.00 Sligo (İrlanda Cumhuriyeti) - Viking (Norveç) (1-5)
21.00 Anderlecht (Belçika) - Paide (Estonya) (2-0)
21.00 Aris (Yunanistan) - Maccabi Tel Aviv (İsrail) (0-2)
21.00 Levski Sofya (Bulgaristan) - Hamrun (Malta) (1-0)
21.30 Lech (Polonya) - Vikingur (İzlanda) (0-1)
21.30 Rapid Wien (Avusturya) - Neftçi (Azerbaycan) (1-2)
21.45 St. Patrick's Athletic (İrlanda Cumhuriyeti) - CSKA Sofya (Bulgaristan) (1-0)
22.00 Young Boys (İsviçre) - KuPS (Finlandiya) (2-0)
22.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - Dundee United (İskoçya) (0-1)
22.00 Gil Vicente (Portekiz) - Riga (Letonya) (1-1)
22.00 Kisvarda (Macaristan) - Molde (Norveç) (0-3)
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