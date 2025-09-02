Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica’ya konuk oldu. Estadio da Luz Stadı'nda oynanan mücadeleyi Benfica 1-0 kazandı. Devler Ligi’ne play-off turunda veda eden sarı-lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler?

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, 29 Ağustos 2025 Cuma günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER OLACAK?

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki tüm muhtemel rakipleri, 28 Ağustos Perşembe günü oynanacak play-off turu rövanş maçlarının ardından belli olacak.

İLK MAÇLAR NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ilk maçında 24 ya da 25 Eylül'de çıkacak. Lig aşamasında son maçlar 29 Ocak 2026 tarihinde oynanacak.