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UEFA Avrupa Ligi'nde ilk eleme turu maçları oynandı

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk eleme turu maçları oynandı

11.07.2025 09:28:00
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AA
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UEFA Avrupa Ligi'nde ilk eleme turu maçları oynandı

UEFA Avrupa Ligi birinci eleme turunun ilk ayağında 8 maç oynandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde birinci eleme turunun ilk ayağı, oynanan 8 maçla tamamlandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

  • Sabah (Azerbaycan)-Celje (Slovenya): 2-3
  • AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Partizan (Sırbistan): 1-0
  • Paksi (Macaristan)-Cluj (Romanya): 0-0
  • Sheriff (Moldova)-Priştine (Kosova): 4-0
  • Levski Sofya (Bulgaristan)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 0-0
  • Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Ilves (Finlandiya): 6-0
  • Spartak Trnava (Slovakya)-Hacken (İsveç): 0-1
  • Legia Varşova (Polonya)-Aktobe (Kazakistan): 1-0

Müsabakaların rövanşı, 17 Temmuz'da yapılacak.

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