Cumhuriyet Gazetesi Logo
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'a yükselen takımlar belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'a yükselen takımlar belli oldu!

15.08.2025 09:15:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'a yükselen takımlar belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü eleme turunun sonuçlanması ile birlikte play-off'a yükselen takımlar belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselen takımlar belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 3. eleme turu, 12 rövanş maçıyla sona erdi.

Hırvatistan ekibi Rijeka'nın ardından rakiplerini eleyen KuPS Kuopio, Midtjylland, Lincoln Red Imps, PAOK, Brann, Zrinjski, Maccabi Tel Aviv, FCSB, Utrecht, Panathinaikos, Braga ve AEK Larnaca play-off turuna kaldı.


Panathinaikos, teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk'e 0-0 berabere biten iki maçın ardından penaltılarla 4-3 üstünlük kurarak tur atladı ve Samsunspor'un play-off'lardaki rakibi oldu.

Alınan sonuçlar şu şekilde:

KuPS Kuopio (Finlandiya) - RFS (Letonya): 1-0 (2-1)

Midtjylland (Danimarka) - Fredrikstad (Norveç): 2-0 (3-1)

Noah (Ermenistan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 0-0 (Penaltılarla 5-6) (1-1)

Wolfsberger (Avusturya) - PAOK (Yunanistan): 0-1 (Uzatmalarda) (0-0)

Brann (Norveç) - Hacken (İsveç): 0-1 (2-0)

Breidablik (İzlanda) - Zrinjski (Bosna Hersek): 1-2 (1-1)

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Hamrun Spartans (Malta): 3-1 (2-1)

Drita (Kosova) - FCSB (Romanya): 1-3 (2-3)

Utrecht (Hollanda) - Servette (İsviçre): 2-1 (3-1)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Panathinaikos (Yunanistan): 0-0 (Penaltılarla 3-4) (0-0)

Braga (Portekiz) - CFR Cluj (Romanya): 2-0 (2-1)

Legia Varşova (Polonya) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1 (1-4)

İlgili Konular: #Shakhtar Donetsk #uefa avrupa ligi #Panathinaikos

İlgili Haberler

Arda Turan'ın yıldızına Premier Lig'den kanca!
Arda Turan'ın yıldızına Premier Lig'den kanca! Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk'te forma giyen Brezilyalı yıldız Kevin için İngiltere Premier Lig'den bir takımın teklif sunduğu iddia edildi.
Arda Turan sinirlerine hakim olamadı: Küfürleri yayına yansıdı!
Arda Turan sinirlerine hakim olamadı: Küfürleri yayına yansıdı! Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'de deplasmanda Karpaty Lviv ile 3-3 berabere kaldı. Arda Turan'ın bir pozisyon sonrası hakemle yaşadığı tartışma Ukrayna'da gündem oldu.
Rıza Çalımbay'dan dikkat çeken Orkun Kökçü ve Arda Turan sözleri!
Rıza Çalımbay'dan dikkat çeken Orkun Kökçü ve Arda Turan sözleri! Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Rıza Çalımbay, katıldığı bir programda dikkat çeken ifadeler kullandı. Çalımbay, Beşiktaş'ın transfer ettiği Orkun Kökçü ve Tammy Abraham'ı eleştirirken, Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan hakkında konuştu.