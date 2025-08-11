Arda Turan sinirlerine hakim olamadı: Küfürleri yayına yansıdı!

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 2. hafta mücadelesinde Karpaty Lviv deplasmanına çıktı. Arda Turan'ın öğrencileri, 3 kez öne geçtiği maçtan 1 puanla ayrıldı.

Müsabaka 3-3 sona ererken, Arda Turan'ın 28. dakikada hakemle yaşadığı bir tartışma Ukrayna'da gündeme oturdu.

ARDA TURAN SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Hakemin kararına öfkelenen Arda Turan sarı kartla cezalandırılırken, sinirlerine hakim olamayan genç teknik adamın İspanyolca ettiği küfür yayına yansıtıldı.

Arda Turan'ın bir süre 4. hakemle de tartışma yaşadığı görüldü.

“OYUNCULARLA İLETİŞİMDE DAHA NEZAKETLİ OLABİLİRLER”

Maçın ardından kulüp televizyonuna röportaj veren Arda Turan konuyla ilgili, "Hakem hakkında konuşmak istemiyorum çünkü 3 golü yedikten sonra bunun hakkında konuşmak bahane gibi olur. Önemli olan bizim kendi tarafımızı geliştirmemiz. Sadece oyuncularla iletişimde daha nezaketli olabilirler. Bunun dışında başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın öğrencileri, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında perşembe akşamı Panathinaikos'u konuk edecek. Yunanistan'daki ilk maç 0-0 sona ermişti.