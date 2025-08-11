Cumhuriyet Gazetesi Logo
Arda Turan sinirlerine hakim olamadı: Küfürleri yayına yansıdı!

Arda Turan sinirlerine hakim olamadı: Küfürleri yayına yansıdı!

11.08.2025 14:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Arda Turan sinirlerine hakim olamadı: Küfürleri yayına yansıdı!

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'de deplasmanda Karpaty Lviv ile 3-3 berabere kaldı. Arda Turan'ın bir pozisyon sonrası hakemle yaşadığı tartışma Ukrayna'da gündem oldu.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 2. hafta mücadelesinde Karpaty Lviv deplasmanına çıktı. Arda Turan'ın öğrencileri, 3 kez öne geçtiği maçtan 1 puanla ayrıldı.

Müsabaka 3-3 sona ererken, Arda Turan'ın 28. dakikada hakemle yaşadığı bir tartışma Ukrayna'da gündeme oturdu.

ARDA TURAN SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Hakemin kararına öfkelenen Arda Turan sarı kartla cezalandırılırken, sinirlerine hakim olamayan genç teknik adamın İspanyolca ettiği küfür yayına yansıtıldı.

Arda Turan'ın bir süre 4. hakemle de tartışma yaşadığı görüldü.

“OYUNCULARLA İLETİŞİMDE DAHA NEZAKETLİ OLABİLİRLER”

Maçın ardından kulüp televizyonuna röportaj veren Arda Turan konuyla ilgili, "Hakem hakkında konuşmak istemiyorum çünkü 3 golü yedikten sonra bunun hakkında konuşmak bahane gibi olur. Önemli olan bizim kendi tarafımızı geliştirmemiz. Sadece oyuncularla iletişimde daha nezaketli olabilirler. Bunun dışında başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın öğrencileri, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında perşembe akşamı Panathinaikos'u konuk edecek. Yunanistan'daki ilk maç 0-0 sona ermişti.

İlgili Konular: #arda turan #Shakhtar Donetsk #küfür

İlgili Haberler

Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk 3 puanı uzatmalarda kaçırdı!
Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk 3 puanı uzatmalarda kaçırdı! Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Karpaty Lyiv ile 3-3 berabere kaldı.
Arda Turan: 'Umarım şampiyonluğa kadar giderler'
Arda Turan: 'Umarım şampiyonluğa kadar giderler' UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Beşiktaş'ı 2-0 yenerek eleyen Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Arda Turan'ın yıldızına Premier Lig'den kanca!
Arda Turan'ın yıldızına Premier Lig'den kanca! Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk'te forma giyen Brezilyalı yıldız Kevin için İngiltere Premier Lig'den bir takımın teklif sunduğu iddia edildi.