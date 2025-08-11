Arda Turan'ın yıldızına Premier Lig'den kanca!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, Arda Turan'ın teknik direktörlük görevini üstlendiği Shakhtar Donetsk'in yıldızı için yeniden harekete geçtiği iddia edildi.

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre; Fulham, Shakhtar Donetsk'ten Brezilyalı kanat oyuncusu Kevin'i transfer etmek için yeni resmi teklifini sundu. Londra ekibi, 22 yaşındaki genç oyuncu için 37 milyon Euro ve bonuslar içeren bir sundu fakat Shakhtar Donetsk, oyuncu için en az 50 milyon Euro talep ediyor.

Sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Brezilyalı oyuncunun 12 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

Yeni sezonda Shakhtar Donetsk formasıyla 3 maça çıkan Kevin, 4 gol atarken, 2 asist kaydetti.